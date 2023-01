Casa Rossa all'ex Crass, danni strutturali dopo il terremoto: servizi di riabilitazione trasferiti

ANCONA - Cassa Rossa all'ex-Crass, danneggiamenti strutturali dopo il terremoto e servizi trasferiti. Lo comunica in una nota la stessa Azienda Sanitaria Territoriale in una nota. «La struttura riabilitativa residenziale e semiresidenziale del Dipartimento di Salute Mentale ha riportato dei danneggiamenti strutturali a seguito dell’ultima scossa di terremoto del novembre scorso, in conseguenza di ciò si è reso necessario il trasferimento degli utenti in locali appositamente adibiti presso la struttura di Via Giordano Bruno. Questa sede, dunque, attualmente ospita le attività del Centro di Salute Mentale; si tratta di un trasferimento comunque temporaneo, in attesa dei lavori, la cui procedura è stata avviata. In questo frangente l’Azienda sanitaria sta provvedendo ad una serie di lavori di risistemazione della struttura di Via Giordano Bruno».