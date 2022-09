Due club si contendono il campo sportivo: si va dai giudici

MONTE ROBERTO- C’è una sfida, un derby per la precisione all’interno di un paese di 3mila abitanti come Monte Roberto, che non sta andando in scena sui campi di calcio bensì nelle aule di tribunale. Un campo di calcio, effettivamente, esiste davvero sullo sfondo ed è il “Carletti” sulla cui gestione si sta scatenando un vero e proprio scontro tra il Monte Roberto Calcio e il Pianello Vallesina.

Tutto è iniziato ad agosto. Il Comune ha affidato per tre anni la gestione dell’impianto alla neonata Asd Monte Roberto Calcio (Terza categoria) che ha superato nel bando il Pianello Vallesina. A fare la differenza è stata la proposta sul canone: il Monte Roberto avrebbe offerto 6mila euro rispetto ai 13mila che il Comune era disposto ad accollarsi. Da lì il ricorso al Tar da parte del Pianello il quale, storicamente, gioca da tempo al Carletti. La richiesta è quella di effettuare nuovamente i conteggi.

Allo stato attuale il Monte Roberto si sta allenando al Carletti mentre il Pianello sta utilizzando il campo di Santa Maria, messo a disposizione dalla Jesina. Il 12 ottobre è attesa la pronuncia del Tar.