Capodanno in sicurezza, nessun evento in piazza: prevale la prudenza

Sarà un capodanno spoglio di eventi all’aperto. Almeno nelle piazze. Ancona conferma le previsioni e insieme all’ufficialità di quanto detto conferma i controlli a tappetto da parte delle forze dell’ordine per il rispetto della normativa vigente. Nessun concertone, almeno finchè si continuerà a parlare di rischio Covid. A maggior ragione in zona gialla, che entrerà in vigore da lunedì.

Inoltre, già anticipatamente, il sindaco Valeria Mancinelli insieme ai suoi collaboratori aveva già individuato i luoghi più a rischio assembramento (dove era già previsto l’obbligo della mascherina indipendentemente dalla zona gialla) e cioè Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Viale della Vittoria (quando ci sono i mercatini), Piazza Roma, Piazza del Papa e mercato di Piazza d'Armi.