Cantagiro 2023, Ubichinone incanta i giudici con "Your Song" di Elton John: è lui il vincitore della finale regionale

Giuseppe Grasso, alias Ubichinone, siciliano ma residente a Urbino per motivi di studio con “Your song” di Elton John ha conquistato la finale regionale Marche, nella categoria Cantautori/Interpreti, del Cantagiro 2023 svoltasi poche sere fa a Chiaravalle. Una serata che ha visto in gara un’affiatata squadra di cantanti tutti molto emozionati che si sono sottoposti al giudizio di una giuria composita, capitanata dalla cantante Manuela Villa. Lo start up, come da tradizione, è iniziato con la Sfilata delle auto d'epoca con a bordo I cantanti che hanno percorso le vie del centro della città. Conduttore e direttore artistico un brillante e instancabile Marco Zingaretti. Come scenario di questa Finale Regionale 2023 la splendida piazza Garibaldi con la facciata della abbazia di Santa Maria in Castagnola, “fondata nel XII secolo da monaci cistercensi – come ha raccontato durante il suo intervento sul palco, la sindaca Cristina Amicucci.

Ritornando alla gara, per la stessa categoria al secondo posto si è classificata: Arianna Donati di San Costanzo con "Almeno tu" nell’universo di Mia Martini. A seguire Matteo Chiaraluce in arte METEO residente ad Ancona che ha portato in gara il suo inedito “Punto e a capo". Poi la chiaravallese Alice Caselunghe con "Ho cambiato i piani di Elisa". Per la categoria New voice primo posto per Anna Longobardi di Montecassiano che ha interpretato "Gli uomini non cambiano" di Mia Martini.

Secondo Federico Cau di Porto Recanti con "Perdere L'amore" a seguire Giorgia Carloni di Jesi con "Anche Fragile".



L’esibizione dei cantanti è stata intervallata da momenti di spettacolo. Applausi per Alice Bellagamba e Alice Belvederesi del Balletto delle Marche che prima in un passo a due poi con i loro allievi hanno presentato delle coreografie ricche di vitalità ed emozioni. A sorpresa è arrivata la neo Miss Marche 2013 Swami Morici, eletta il 26 agosto a Civitanova Marche. Sul palco anche la vincitrice della passata edizione Cristina Paglione che ha presentato un brano di Aretha Franklin. Il clou delle esibizioni con Manuela Villa: carisma e passione che nel finale ha interpretato "Un amore così grande" in duetto (tv) con il padre Claudio Villa dal palco sanremese nel 1984. Regina della serata Lucia Fraboni nelle vesti di alcuni dei suoi personaggi quali la chiaravallese Ida Cioccolanti e l’Anconetana “Stamura”. E nei panni di quest’ultima ha presentato, con l’aiuto di un balletto “fantastico” che ha visto la partecipazione delle “Stamurelle” una lettera a Buriò (il virologo Roberto Burioni) sulle note di Mon Amour.