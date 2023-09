Tamberi a Verissimo tra vittorie, depressione e rapporto con il padre: «La mia vita è cambiata quel giorno»

«L'infortunio del 2016 è una cicatrice che mi rimarrà dentro per sempre. Quei 5 anni non li dimenticherò mai». E' un Gimbo emozionato quello che si presenta davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, durante la nuova edizione di Verissimo. Gianmarco Tamberi ha parlato del grande successo di Budapest, della rinascita sportiva dopo il terribile infortunio del 2016 e del burrascoso rapporto con il padre.

«La medaglia d'oro di Budapest ha un sapore magnifico, mi mancava soltanto quella da vincere per chiudere un cerchio. Sono molto orgoglioso di quanto fatto». Prossimo obiettivo? «Beh, le olimpiadi di Parigi il prossimo anno». Insieme alla Toffanin, Gianmarco Tamberi ha poi rivissuto quello che è stato uno dei momenti più complicati della sua vita, l'infortunio alla caviglia che l'ha privato delle Olimpiadi di Rio de Janeiro: «Un momento che non dimenticherò mai, una cicatrice che avrò con me per sempre. Ho vissuto una spece di depressione che mi ha cambiato la vita». Fondamentale nella sua vita la figura della moglie Chiara Bontempi: «Si è dedicata a me ed al nostro sogno, a lei devo tantissimo».

A chiudere l'intervista la domanda sul padre ed ex coach. Gimbo è da circa un anno che non ha rapporti con il papà a causa di alcune incomprensioni dovute alla scelta dell'atleta anconetano di separarsi da lui: «Non ho mai avuto un grande rapporto, fin da bambino. Sono riuscito a staccarmi da lui e non è stato facile, una delle difficoltà della mia carriera. Avevo però necessità di trovare una nuova guida».