Campetto Pacifico Ricci: presto nuove porte e canestri

Calcetto, basket e tennis da praticare in questo spazio agli Archi. Assessore Foresi: «Stiamo lavorando con continuità per la crescita del quartiere»

Operai al lavoro questa mattina al campetto da gioco Pacifico Ricci degli Archi, «dove - fa sapere il Comune - tra qualche giorno non solo sarà possibile anche giocare a basket, ma gli appassionati del calcetto potranno disporre delle nuove porte che sono in fase di installazione. I ragazzi del quartiere, dunque, avranno a disposizione uno spazio polivalente, per il calcetto, per il basket e anche per il tennis».

«Rinnovare e riqualificare gli spazi sportivi e ricreativi dei quartieri per noi è importante come lavorare sui grandi impianti - afferma l'assessore allo Sport Andrea Guidotti - perché ci consente di dare risposte confrontandoci con il tessuto più vitale della nostra città: i ragazzi, le loro famiglie, i bisogni di ogni giorno. Ai ragazzi e ai loro genitori chiedo di tenere a cuore questo spazio: poter praticare lo sport e divertirsi in un posto bello, pulito e sano è fondamentale e per questo ogni riconsegna di questi luoghi, migliorati, ai cittadini piccoli e grandi, per noi è un risultato di cui essere orgogliosi».

«Agli Archi - aggiunge l'assessore alla Partecipazione democratica e alle manutenzioni Stefano Foresi - stiamo lavorando con continuità per la crescita del quartiere e a breve metteremo in campo altri interventi di riqualificazione e di "potenziamento" di questa zona. Con i residenti c'è un confronto costante. Ogni obiettivo raggiunto, quindi, non solo è significativo per noi, ma è una piccola o grande vittoria in termini di collaborazione tra il Comune e i cittadini». I lavori per il campetto ammontano a circa 8mila euro. Dopo gli allestimenti di oggi, domani saranno effettuate le segnature e, considerati i tempi tecnici per l'asciugatura di queste ultime, l'area tornerà a disposizione dei ragazzi nel giro di due o tre giorni.