Oltre 3mila partecipanti, grande festa per il ritorno della "Caminada di San Giuseppe": tutti i risultati

JESI - E' tornata questa mattina la storica "Caminada di San Giuseppe", evento tra i più iconici della città di Jesi. Circa 3200 persone hanno partecipato alla kermesse che dopo tre anni, a seguito dello stop causa Covid, è tornata ad animare la comunità. La corsa, o camminata, che attraversa le strade del quartiere in cui ricade la parrocchia, ha preso il via questa mattina (domenica). Tre i percorsi disponibili per i partecipanti: 3, 6 e 12 chilometri.

Istituita nel 1980 dalla dirigenza della Unione Sportiva Spes Jesi, presieduta oggi da Claudio Ceciliani, la manifestazione ha raccolto anche quest'anno utili per le finalità della stessa società. Un simbolo di cooperazione, amicizia e beneficenza. Durante l'evento l'Avis di Jesi ed altre diverse attività locali hanno consegnato ai partecipanti gadget e prodotti alimentari di vario tipo. Tornando alla gara dei 3200 presenti, 700 hanno partecipato al percorso di 3 chilometri, 2100 a quello di 6 chilometri e 400 al più impegnativo, lungo ben 12 chilometri. A trionfare in quest'ultima categoria (uomini) è stato Alessio Basili seguito da Marco Borsini ed Alessandro Mosca. Nella 6 chilometri donne a tagliare il traguardo per prima è stata Miriam Venturini Arconè, seguita da Claudia Cingolani e Elisa Bordi. Per quanto riguarda invece i ragazzi sotto i 12 anni primo posto per Zeno Moscoloni, seguito da Nicola Massaccesi e Riccardo Cortucci. Per le ragazze (sempre under 12) primo posto per Arianna FIlippi che ha preceduto Camilla Bordoni e Dalia Maria Battista.