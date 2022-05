Buche e avvallamenti, ma non solo: «Bus troppo veloci, tremano i muri delle case»

ANCONA - Via della Madonnetta, buche e avvallamenti ma anche bus a velocità tale «da far vibrare i muri delle case». Lo ha detto il consigliere comunale Arnaldo Ippoliti (lista 60100) in consiglio comunale, riportando le lamentele di alcuni residenti. La questione riguarda, in modo particolare, la parte di strada che collega le scuole del Pinocchio al capolinea del 2.

«Metteremo mano agli asfalti e faremo interventi basilari dove c’è maggior residenza e degrado- ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini- entro l’estate del 2022 faremo l’appalto, poi tante volte ci sono imprevisti e non posso dare certezza sulla data di fine lavori». Sulla questione dei bus, l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi ha risposto di aver già scritto a Conerobus per avere riscontro ed eventuali spiegazioni su quanto segnalato. «La strada però, sul fronte della velocità, è già sicura- ha detto Foresi- abbiamo installato dei passaggi pedonali rialzati per tenerla sotto i 30 chilometri orari».