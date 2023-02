Cantieri lumaca e buche: «Ancona, è ora di cambiare strada»

«Si presenta così la parte iniziale di Via Marconi, la via che ci introduce al quartiere Archi: un lungo tratto di marciapiede completamente disastrato e dissestato dietro la fermata degli autobus che collega con il parcheggio». Lo scrive in una nota il M5S Ancona. Le foto sono eloquenti, buche che sono crateri nell’area di attraversamento tra una arcata e l’altra. «E pensare che la riqualificazione del quartiere è stato un punto di forza della campagna elettorale di questa amministrazione che ha dimostrato ancora una volta di non avere una visione completa delle esigenze della città, ma che bada solo alle apparenze».

«Se diamo uno sguardo al vicino Corso Carlo Alberto, ci rendiamo conto del degrado in cui versa: marciapiedi sconnessi e sporchi, cassonetti con rifiuti sempre strabordanti, ingombranti che sistematicamente invadono parte del marciapiede e insistono per diversi giorni, praticamente una discarica a cielo aperto, per non parlare del senso di insicurezza che aleggia nei residenti. Ma non basta! Se facciamo alcuni passi avanti, verso Via XXIX Settembre, storica via interessata dalla riqualificazione del waterfront, ci accorgiamo di come sono stati mal eseguiti i lavori del marciapiede con la relativa ringhiera: il marciapiede non ha la pendenza per far defluire l’acqua in caso di pioggia, tanto da diventare una enorme pozzanghera; la ringhiera, invece, ha subito presentato, e presenta ancora, distacco di intonaco e non è in perfetto allineamento con le mattonelle sottostanti che in gran parte sono mancanti.

Questa è solo una piccola dimostrazione di quanto sia assente e sorda l’Amministrazione: si parla oggi del quartiere Archi, ma possiamo parlare in egual modo di tutti gli altri quartieri della città: dal centro storico alle periferie, alle frazioni, senza ombra di smentita. Ancora una volta questa Amministrazione ha dato dimostrazione di non aver avuto una visione ampia e concreta delle criticità della nostra città: cantieri fantasma, cantieri lumaca, opere incompiute, lavori mal eseguiti e nessun controllo. #E’ ora di cambiare strada».