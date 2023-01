Riqualificazioni dei borghi marchigiani: dalla Regione i fondi per Belvedere

ANCONA - “Dalla Regione un finanziamento per la riqualificazione dei giardini e della scalinata pubblica di Belvedere, in provincia di Ancona. Un impegno che rafforza la strategia regionale che punta alla valorizzazione dei borghi marchigiani che costituiscono un perno per la crescita turistica regionale”. Così il consigliere regionale dalla Lega Mirko Bilò a margine dell’incontro con l’assessore ai lavori pubblici Luca Baldi e il consigliere Lorenzo Santoni del comune di Belvedere, che hanno ribadito l’importanza dell'intervento di riqualificazione finanziato con 10mila euro a seguito di un suo emendamento alla legge di bilancio regionale.

“Ho proposto di investire nella valorizzazione di un piccolo comune del nostro entroterra anconitano moltiplicando così l'efficacia di un supporto che, al di là dell’entità, rafforza la strategia regionale della valorizzazione dei borghi marchigiani, uno dei perni su cui basare la promozione turistica regionale – aggiunge Bilò - L'attrattività passa necessariamente attraverso la riqualificazione dei luoghi urbani ed è per questa ragione che siamo intervenuti per supportare un’Amministrazione Comunale con cui condividiamo la volontà di lavorare a tutto tondo per il territorio”