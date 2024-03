Arriva il "Bonus Nidi": nelle strutture del capoluogo tariffe rimodulate ma non aumentate

ANCONA – La Giunta comunale è prossima alla approvazione di una rimodulazione tecnica delle tariffe dei nidi che non comporterà nessun aumento per le famiglie. Ciò è possibile grazie al Bonus Nidi che sarà utilizzato per coprire le tariffe del servizio che sono differenziate per parametri di reddito tramite ISEE e in base agli orari scelti dalle famiglie. La rimodulazione tariffaria renderà sinergico l’aiuto comunale e quello statale, con risorse necessarie per poter implementare e migliorare i servizi senza, sostanzialmente, aumentare il peso in capo alle famiglie.

«Con questa scelta anche le famiglie anconetane potranno sfruttare a pieno tutta l’agevolazione loro destinata – spiega l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli - consentendo tramite il sostegno statale il reperimento delle risorse necessarie per migliorare il servizio, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. In questo modo avremo a disposizione anche fondi per implementarlo, senza gravare sulle famiglie. Per il futuro l'Amministrazione ha infatti in programma sia una implementazione sia un miglioramento dei nidi d'infanzia oltre all'avvio, progressivamente e gradualmente, di un allargamento degli orari dell'apertura dei nidi per l'utenza dal prossimo anno».

Per agevolare l'iscrizione ai nidi delle famiglie con reddito ISEE basso, su richiesta delle medesime potrà essere assegnato un voucher transitorio di importo pari al contributo erogato dall'INPS, in attesa del rimborso. Un ulteriore voucher potrà essere erogato anche in attesa del rimborso della retta di gennaio 2025, quando dovrà essere ripresentata una nuova domanda all'INPS per il Bonus nido 2025.