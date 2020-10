Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 26 ottobre 2020: ricoveri e decessi

Altri 26 ricoveri in più nelle Marche di cui sette in aree semi intensive. L'aggiornamento del servizio Sanità della Regione rileva 11.678 casi positivi al Coronavirus da inizio emergenza (+238) di cui 6.752 dimessi/guariti (+41), 3.669 in isolamento domiciliare (+170) e 253 ricoverati (+26). Tra quest'ultimi restano 26 i ricoveri in terapia intensiva: 16 al Torrette di Ancona di cui uno nell'ospedale pediatrico Salesi (+1), cinque all'ospedale di San Benedetto e cinque a Pesaro Marche Nord (-1). Salgono a 40 i pazienti in aree semi intensive di cui 18 a Marche Nord (+4), 10 al Torrette (+1), quattro a Macerata (+2) e sei a San Benedetto del Tronto, mentre i ricoveri in reparti non intensivi sono 187 (49 al Torrette, 19 a Marche Nord, 16 all'Inrca, due a Senigallia, 22 a Jesi, 29 a Fermo, sette a Civitanova Marche, 19 ad Ascoli Piceno, 23 a Macerata e uno a Fabriano).

I decessi

Due nuove vittime nelle Marche a causa del Coronavirus. Il servizio Salute della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore all'ospedale di Fermo sono deceduti due uomini entrambi con patologie pregresse: un 67enne di Ascoli Piceno ed un 85enne di Appignano del Tronto. Negli ultimi otto giorni si sono registrate 11 vittime mentre da inizio emergenza i decessi salgono a 1.006 (599 uomini e 407 donne) con un'eta' media di 80,5 anni e che, quasi nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. Il territorio piu' colpito resta la provincia di Pesaro Urbino con 524 vittime, poi Ancona con 216, Macerata 165, Fermo 67 e Ascoli Piceno 25.

Il punto sui positivi

Ad oggi il totale dei positivi (ricoverati più isolamenti) é pari a 3.922, 196 in più rispetto a ieri. Sono 54 i casi ospitati in Rsa perché non necessitano più di ospedalizzazione: 48 a Campofilone di Fermo, due a Chiaravalle e quattro a Galantara di Pesaro. Dei 238 nuovi casi odierni, invece, 25 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 2.197, 150 ad Ancona (3.132), 19 a Pesaro Urbino (3.496), 15 a Fermo (1.109), 18 ad Ascoli Piceno (1.353) e 11 fuori regione (391). Infine si registra un'impennata di casi/contatti in isolamento domiciliare che oggi salgono a 7.821 (+578) di cui 6.591 asintomatici e 1.230 sintomatici: 2.847 in provincia di Ancona (+287), 1.499 a Pesaro Urbino (+57), 1.781 a Macerata (+155), 773 a Fermo (+51) e 870 ad Ascoli Piceno (+28).