Blue Rotary, consegnato al Centro Diurno “Sì” un tablet per le persone affette da autismo

FALCONARA- Combattere il disturbo dello spettro autistico facendo rete. Si è concretizzato oggi, con una donazione particolare al Centro Diurno Sì di Falconara, il progetto Blue Rotary promosso dal Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) per l’anno 2021-2022, governatore Gioacchino Minelli, in collaborazione con Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici). Progetto che ha permesso di individuare Centri di Servizio di riferimento per l’autismo cui sono stati destinati 30 tablet di ultima generazione, che sfruttando uno specifico software di Comunicazione Aumentata Alternativa personalizzabile, potranno essere utilizzati dalle persone con autismo come facilitatori in ambito terapeutico, ma anche nella vita quotidiana, per superare limiti dovuti a deficit del linguaggio e della comunicazione. Tra le strutture individuate nel territorio, appunto, anche il Centro Diurno Sì di via Marsala 29, rappresentato dalla coordinatrice Paola Tanoni e dalla responsabile Cooss Marche, Marta Zepparoni. Presente anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini e il presidente di Angsa Marche Antonella Foglia per la consegna del dispositivo, a cura dell’assistente governatore Gianna Prapotnich e dei past president dei Rotary Club Falconara, Paolo Lovascio, Ancona, Francesco Fantazzini, Ancona Conero, Donatella Amodio, e Ancona 25-35, Ekaterina Piazzolla.

«L’incisività di questo progetto risiede nella rete che i centri andranno a creare – ha spiegato l’assistente governatore Prapotnich -. Essi, infatti, potranno lavorare in sinergia grazie a questi device all’avanguardia che permetteranno di scambiarsi informazioni reciproche, elaborare contenuti audio, video, video-tutorial, immagini e migliorare, sempre di più, la comunicazione non verbale degli utenti con autismo, anche grazie a modelli preimpostati». «Ringrazio il Distretto 2090 e i club Rotary perché ancora una volta vi siete mostrati concretamente vicini alla nostra comunità – ha aggiunto il sindaco Signorini -. La vostra capacità di scegliere interventi diversificati, dal contributo alle strutture sanitarie o assistenziali, piuttosto che con progetti di sostegno per i giovani o gli spazi pubblici, dimostra la capacità di ascoltare i bisogni della comunità e di trovare risposte e percorsi immediati per farne fronte». Foglia, presidente di Angsa Marche, ha puntato sul progetto «che permetterà di portare avanti sperimentazione e ricerca, facendo rete tra i 30 centri beneficiari, il cui scopo sarà quello di facilitare la comunicazione verbale e non verbale delle persone con autismo». «Con questa donazione – hanno integrato le dottoresse Tanoni e Zepparoni – avete mostrato tutta la vostra attenzione nei confronti di persone che rischiano di rimanere emarginate e che invece cercano opportunità di inclusione». I past president dei club hanno espresso soddisfazione. Per Fantazzini (Ancona), «siamo noi a dovervi ringraziare perché è grazie a strutture come le vostre se i Rotary possono radicarsi al meglio nei territori, con progetti a servizio della comunità». Amodio (Ancona Conero), ha sottolineato «l’importanza dell’essere attenti e vicini a chi fa del bene: la nostra mission è servire per cambiare vite e il vostro esempio è perfettamente aderente al nostro modo di operare». In linea anche Piazzolla (Ancona 25-35): «Blue Rotary è un progetto che abbiamo sposato con entusiasmo e continueremo a seguirne gli sviluppi futuri». Chiusura affidata a Lovascio (Falconara): «Abbiamo lavorato, e lavoreremo, prendendoci cura degli altri: esattamente come fate voi. Con questo tablet, a servizio delle persone con autismo, esprimiamo tutta la nostra gratitudine nei vostri riguardi».