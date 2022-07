Lo sport per la solidarietà: è un successo il torneo in favore del “Battito d’Ali”

JESI- Il 30 giugno si è concluso il torneo di calcetto a Macerata Feltria organizzato dalla Sportinium e dalla Proloco del paese. Dieci squadre di calciatori dilettanti si sono divertiti a sfidarsi in un torneo di tre settimane. Alla fine, ha vinto il cuore di questi ragazzi. Papà di famiglia, ragazzi di tutte le età si sono divertiti in queste calde sere d'estate e hanno destinato il ricavato delle iscrizioni all'associazione “Un Battito d’Ali Odv” che ha la sede a Jesi ma opera agli Ospedali riuniti di Ancona e in particolare in Cardiochirurgia pediatrica e congenita.

La presidente dell’associazione Valentina Felici ci ha tenuto a ringraziare tutti i partecipanti e gli organizzatori di questo evento perché il loro prezioso contributo sosterrà i tantissimi progetti sia all'interno dell’Ospedale che all'esterno. Il reparto infatti, diretto dal dottor Marco Pozzi, ogni anno accoglie bambini provenienti da tutta Italia e non solo. Questo contributo dimostra quanto può essere importante il lavoro di squadra. Un grazie particolare va alla famiglia Barocci di Macerata Feltria, perché hanno contributo alla donazione in memoria di Federico, scomparso prematuramente anni fa.