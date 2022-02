“Una carezza per Elisa”, consegnate le coperte dell’amore ai bimbi del Salesi

Qualche ora all’insegna della spensieratezza all’ospedale Salesi. I piccoli ospiti della struttura, in particolare quelli ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica, hanno ricevuto in dono delle coperte fatte a mano con l’uncinetto da un gruppo di mamme e nonne riunite nel progetto “Una carezza per Elisa” nel ricordo proprio della piccola bambina scomparsa nel 2002 nello stesso reparto dell’Ospedaletto.

Il progetto è nato grazie all’iniziativa di due mamme super come Daniela Gattini (madre proprio di Elisa) e Liana Musiu che hanno formato lo straordinario gruppo “Senza frontiere per amare”. Al loro fianco i volontari di “Dentro il Sorriso” che hanno offerto il proprio contributo sia nella realizzazione sia nella distribuzione delle stesse, bellissime, coperte.