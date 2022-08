“La bellezza dei borghi, la bellezza nei borghi”, trionfa il bello in Riviera con Miss Blumare

SIROLO - Dopo Marina di Altidona il progetto patrocinato dalla Regione Marche “La Bellezza dei Borghi, la Bellezza nei Borghi” continua il suo tour e venerdì 2 settembre si ferma a Piazzale Marino di Sirolo. "Il mare appariva tutto quanto sereno…" sono parole di Gabriele D'Annunzio incise lungo la passeggiata del Belvedere di Sirolo, a Piazzale Marino. Proprio qui alle ore 21 avrà luogo “La Bellezza dei Borghi, la Bellezza nei Borghi” con le modelle di Miss Blumare accompagnate da bellissimi modelli. Le ragazze saranno le ambasciatrici dei borghi che le ospiteranno, infatti oltre allo spettacolo dove saranno evidenziate le creazioni locali, le miss e specialmente Miss Blumare Marche porteranno gli odori, i sapori e i profumi dei quattro borghi a bordo della MSC Grandiosa dal 19 al 26 ottobre in occasione della finale nazionale. Una sera d’estate con la luna piena in cielo e l’odore del mare che arriva in Piazza. Non può esseri migliore scenografia: da un lato il Monte Conero, dall'altro la riviera verso sud. Al centro del quadro naturale, c'è sempre lui, il mare. Dentro questa bellezza naturale e unica si susseguiranno passerelle di moda e interventi musicali.

«Siamo contenti di ospitare questa manifestazione – dichiara il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella – che qualifica il territorio. Una Sirolo che vanta 29 Bandiere Blu, la 2° Spiga Blu, la certificazione Iso140001 per la gestione ambientale, la Bandiera Verde dal 2016, ecc… Inoltre, con grande soddisfazione, posso sottolineare che la stagione turistica è stata fantastica. Le strutture recettive hanno lavorato continuamente e con ritmi intensi, grazie anche al clima. Inoltre sono ritornati gli stranieri, che sono stati un terzo dei turisti di questa estate. Il merito va agli addetti ai lavori, ma anche ai sirolesi in generale che hanno lavorato tutto l’anno per conseguire questi risultati. Ora siamo stati scelti per ospitare un evento patrocinato dalla Regione Marche che vuole mettere in luce i borghi più belli delle Marche».

La regione Marche è famosa per i suoi magnifici borghi incastonati tra mare, colline e montagne. Dislocati uniformemente in tutta la regione, dalla Costa Adriatica fino ad arrivare alle montagne dell’Appennino, da nord a sud. Come per Marine di Altidona, con Sirolo tocchiamo un “angolo di Paradiso” della costa Adriatica, dove dopo una giornata di mare è rigenerante sedersi ai tavolini della piazzale Marino, per poi concedersi la passeggiata panoramica. «Con l'intento di contribuire a salvaguardare, conservare e rivitalizzare piccoli nuclei e comuni. - sottolinea Manuela Flamini della Full Service - “La Bellezza dei Borghi, la Bellezza nei Borghi” è un progetto patrocinato dalla Regione Marche per mettere in mostra la bellezza naturale, architettonica delle Marche e la nostra cultura della bellezza che poi entra anche nella produzione industriale, artigianale e nella ricca e gustosa gastronomia locale, ovvero del turismo che ti prende per la gola. Con piacere facciamo tappa a Sirolo, nell’incantevole Piazzale Marino».