Sostenibilità ambientale e bellezza della spiaggia, in UK spopola un resort di casa nostra

SENIGALLIA- Dopo San Michele (premiato dal The Guardian nella panoramica delle “best beaches locali 2022), dall’oltremanica arriva un altro importante riconoscimento per le spiagge di casa nostra. La rivista inglese esperta di viaggi Travel and Hospitality Awards ha premiato i Bagni ’77 di Senigallia, sul Lungomare Alighieri, come “best beach resort delle Marche per il 2022”. Il riconoscimento di miglior spiaggia marchigiana è arrivato da una giuria di esperti che giudica la proposta, la sostenibilità, l’attenzione all’impatto ambientale e i vari servizi offerti ai clienti. Per lo stabilimento rivierasco si tratta di un altro lustro dopo la certificazione ecosostenibile ottenuta lo scorso anno da parte di CasaClima e il Premio Spiagge tra le migliori d’Italia nel 2021.

«Ha fatto la differenza tutta la parte della sostenibilità ambientale su cui noi da sempre siamo particolarmente attenti – ha spiegato Filippo Borioni, il titolare dello stabilimento – Ogni nostra proposta, dai materiali utilizzati al cibo proposto passando per il vino e tutto il resto, nasce nel rispetto del territorio. Nessuna trasformazione, niente di niente. I clienti ci apprezzano soprattutto per questo. Fa piacere che da una rivista del genere sia arrivato un tale riconoscimento».

Forti anche di questa iniezione d’entusiasmo, il primo assaggio d’estate è stato ampiamente positivo. Tanti i clienti che hanno scelto Senigallia e i Bagni ’77 per trascorrere il sabato e la domenica in totale relax. Lo stesso stabilimento è famoso, da sempre, per ospitare clienti senigalliesi, marchigiani, italiani ma anche stranieri con forte prevalenza dal nord Europa.