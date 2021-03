Autovelox, individuati 32 tratti di strada dove piazzarli

Individuatidella provincia di Ancona in cui sarà possibile impiegare autovelox fissi e mobili senza obbligo di contestazione immediata. L'elenco delle strade in cui sarà possibile incrociare un dispositivo di rilevazione della velocità dal 15 marzo è contenuto in un decreto adottato dal prefetto Antonio D'Acunto sulla base delle proposte fornite dalla sezione Polstrada di Ancona come consulente specialistico. «Il provvedimento - si legge nella nota - ha avuto parere favorevole dell'Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, a seguito di un approfondito esame dei dati relativi alla incidentalità delle strade della provincia di Ancona, tenendo conto delle caratteristiche plano-altimetriche e di traffico».

Strade urbane

Ad Ancona sono 5 i tratti stradali interessati. Via Flaminia tra piazza Rosselli e via Conca, via Bocconi tra l'uscita dell'asse nord-sud e piazzale della Libertà, lasse nord-sud tra via Bocconi e via Primo maggio, via Primo Maggio tra via Filonzi e via Albertini e il tratto di via Albertini tra via Primo maggio e via Filonzi.

Strade statali

Previste 7 postazioni lungo l'Adriatica e una sulla superstrada 76 della Vallesina. Nel decreto sono indicati i chilometri di riferimento. Due postazioni per autovelox sono autorizzate sulla regionale 360 Arceviese, altrettante sulla 361 Settempedana e una sulla 502 di Cingoli. Le strade provinciali interessate dal decreto sono la provinciale 2 Sirolo-Senigallia (due postazioni), la 3 della Valmusone (sei tratti), la 12 Corinaldese, la 24 Bellaluce e sulla 76 della Vallesina (due tratti chilometrici) . Nel comune di Senigallia postazioni potranno essere installate sull'intero percorso della Complanare sud e nord. Il decreto prevede, infine, che non si potranno istallare nuovi dispositivi fissi di rilevazione a distanza di infrazioni al codice senza l'assenso della Prefettura e l'esame preventivo di Polstrada ed ente proprietario.