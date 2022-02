Comune e Conerobus premiano 4 dipendenti: «Fattore umano al centro del nostro servizio»

Quattro dipendenti di Conerobus con 35 anni di servizio hanno ricevuto questa mattina, dalle mani del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, dell’assessore ai Trasporti, Ida Simonella, e del presidente della società, Muzio Papaveri, una spilla in oro con il logo dell’azienda e una pergamena. Una cerimonia semplice, ma densa di significato, che si è tenuta nella sala Giunta del Comune di Ancona, in segno di riconoscimento e profonda gratitudine per l’impegno profuso quotidianamente nell’offrire alla comunità un servizio professionale e di qualità. Premiati per il prezioso lavoro svolto Sauro Marchetti, Emanuele Federiconi, Gianfranco Petraccini e Paolo Strazzi (per quest'ultimo ha ritirato il riconoscimento la moglie Katia Lasconi). «Quello che svolgete da tanti anni – ha dichiarato il Sindaco Valeria Mancinelli- è un lavoro sicuramente impegnativo che ha permesso a voi e alle vostre famiglie di vivere ed è contemporaneamente un servizio reso alla città. Dopo 35 anni non possiamo che dirvi grazie e consegnarvi un segno del nostro apprezzamento».

«Per il terzo anno consecutivo – ha affermato il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – abbiamo deciso di dedicare un riconoscimento ufficiale a coloro che hanno dimostrato grande impegno in un’intera vita professionale. Il fattore umano riveste per noi un ruolo centrale nel percorso dell’azienda e per questo abbiamo voluto valorizzare il fondamentale contributo apportato».