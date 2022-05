Nando "prigioniero" dell'asfalto franato: «Il passo di casa mia è chiuso da 15 giorni»

ANCONA - Via di Vittorio, l'asfalto ko non è un problema solo per auto e scooter. Nando, un residente, segnala la situazione che vive in prima persona.

«Il mio passo è proprio dove è franato l'asfalto con il tombino, abbiamo l'accesso alla nostra proprietà chiuso da 15 giorni e ancora non si è visto nessuno- scrive il lettore- abbiamo fatto anche segnalazioni all'ENEL, ma anche loro non hanno fatto niente. Spero possiate aiutarci condividendo la situazione perché siamo esasperati e sfiduciati».