Asfaltature in città, la mappa delle vie interessate: cambia la viabilità

FALCONARA - Partiranno giovedì 20 ottobre i lavori di asfaltatura dell’asse viario di via Giordano Bruno, via Bissolati e via Pietro Mauri, un percorso che va dall’ingresso di Castelferretti per arrivare fin quasi all’estremità opposta della frazione. Il tratto interessato comincia infatti dall’inizio di via Bruno, all’altezza della Madonnina, per terminare all’incrocio tra via Mauri e via Cuneo. Durante l’intervento la viabilità sarà completamente riorganizzata: quando i lavori interesseranno via Giordano Bruno la strada sarà chiusa solo parzialmente e sarà consentito il transito in direzione mare (Chiaravalle-Falconara), mentre la viabilità sarà completamente interdetta quando i cantieri si sposteranno in via Bissolati e in via Mauri.

Nel dettaglio

Nel dettaglio i lavori, giovedì, cominceranno in via Giordano Bruno: la prima tranche durerà circa due settimane e interesserà tutta la strada, fino all’incrocio con le vie XIV Luglio e Santa Maria. In questo tratto come già visto sarà consentito il passaggio dei veicoli provenienti da Chiaravalle e diretti verso la costa, mentre quelli che dovranno transitare in direzione opposta saranno dirottati in via XXV Aprile, per poi reimmettersi sulla viabilità principale di Castelferretti imboccando via XIV Luglio.

La seconda tranche dei lavori, che prenderà avvio una volta concluso l’intervento in via Giordano Bruno, riguarderà l’intera via Bissolati e il tratto di via Mauri fino all’incrocio con via Cuneo. Tutto il percorso interessato dai cantieri sarà off limits per le auto, in entrambe le direzioni. Il traffico in direzione Falconara-Chiaravalle sarà dirottato in via Santa Maria e da qui in via Aleardi. I veicoli potranno reimmettersi in via Mauri tramite via Montale per svoltare a sinistra verso Chiaravalle. Chi invece dovrà percorrere il tragitto inverso sarà dirottato in via del Consorzio all’altezza della rotatoria di via Ponte Murato (nel caso in cui dovesse raggiungere Falconara), oppure potrà percorrere via Mauri fino a via Cuneo e qui svoltare a sinistra.

Per far sì che i lavori si svolgano in sicurezza è stato istituito il divieto di sosta su entrambi i lati delle strade, che sarà in vigore nei tratti progressivamente interessati dal cantiere. Durante l’intervento la circolazione sarà consentita a una velocità massima di 30 chilometri orari. Potranno transitare in entrambi i sensi di marcia i mezzi di soccorso, quelli del trasporto pubblico e i residenti che abitano nel tratto interessato dai lavori. Nelle giornate di mercoledì, in concomitanza con il mercato settimanale, i cantieri saranno sospesi dalle 7 alle 15.

«L’amministrazione sta proseguendo nei lavori di asfaltatura dei collegamenti viari che vanno dall’aeroporto Sanzio al confine con Ancona, come previsto dalla convenzione tra Regione e Comune per le ‘Opere a supporto dello sviluppo aeroportuale’ – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti –. La zona del centro di Castelferretti è una di quelle più dissestate per la presenza di sottoservizi. Gli altri tratti coinvolti nel progetto, come via Marconi, saranno realizzati in primavera».

«Dal 2018 a oggi siamo intervenuti per risanare le strade dei diversi quartieri – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi –, da Castelferretti a Falconara Alta, da Palombina a Fiumesino, da Case Unrra al centro, anche in collaborazione con altri enti. In questi quattro anni di mandato sono state asfaltate oltre 30 strade, alcune molto importanti e strategiche a livello di utilizzo, come via Flaminia, via Palombina Vecchia, via del Consorzio, via Campania, via VIII Marzo. L’attenzione dell’amministrazione comunale è sempre alta per eliminare potenziali pericolo lungo le strade, attraverso l’impiego di risorse comunali e con la partecipazione a bandi».

I lavori già conclusi

Solo negli ultimi mesi del 2018 sono state asfaltate via Bottego, via Rosselli, via Trieste, via Saline, per poi proseguire nel 2019 con via Fiumesino, via Buozzi, via Bixio, via Roma. Nel 2020 gli interventi hanno riguardato via Tommasi, via XIV Luglio, via Baluffi, piazza Albertelli, via dello Stadio, via Volta, via della Repubblica, via Gobetti, via Verdi, via Palombina Vecchia, via Santorre di Santa Rosa, via Volturno, via Campania. E ancora via la Marmora, via Matteotti, via XXV Aprile, via Flaminia, via VIII Marzo (in corso), via Marsala, via XX Settembre, via dei Mille, via Le Ville.