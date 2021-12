Sughero, le opere di Alessandro che sanno emozionare: «Riciclo e animo la creatività»

E’ nato puramente come un hobby ma le sue opere con il sughero stanno conquistando tutti. E soprattutto, sanno emozionare. L’autore è Alessandro Bracciatelli, classe ’88, operatore nel settore Horeca (settore dell’industria alberghiera) e appassionato del mondo del vino. In passato anche calciatore a buoni livelli in Eccellenza e Promozione. Una passione, quella dei “tappi”, che si coniuga con l’obiettivo di un riciclo ecosostenibile all’insegna, naturalmente, della creatività:

«Lavorando nel mondo Horeca e stando a contatto con i colleghi professionisti della ristorazione, in particolare i Sommelier, mi sono appassionato con il tempo al mondo del vino. Con il vino, sono arrivati i tappi in sughero. Il tappo ha un suo fascino, oltre che una funzionalità, e questo rituale del “buttarlo via” non mi è mai piaciuto. La sfida è sempre stata quella di dargli una nuova vita, riciclandoli. Tra le altre cose per ottenere dei tappi in sughero bisogna attendere diverso tempo dalla pianta e sul mercato non sempre riesce facile. Sintetizzando i concetti, questa passione delle opere passa attraverso un riciclo ecosostenibile».

E se in futuro dovesse diventare qualcosa di più di una semplice passione? «Mai dire mai. Per ora, nel mio piccolo, sono contento di contribuire alla rinascita di materiale spesso considerato di scarto e proseguirò con questo spirito. Molti ristoranti, enoteche, winebar si sono mostrati sensibili a queste creazioni e invece di cestinare tappi li conservano facendo uno “sforzo” in questa direzione». Scendendo, in conclusione, nel dettaglio delle sue sculture le ispirazioni sono le più varie:

«Creo partendo dal presupposto del “qualsiasi cosa di cui ho bisogno” cercando di capire se è potenzialmente realizzabile. Ci sono tante persone e realtà aziendali che restano meravigliate e mostrano interesse nell’avere un qualcosa all’interno delle proprie case o dei propri locali che possa dare un tocco di diversità. Una diversità che comunichi un messaggio di riciclo ecosostenibile che è la missione dalla quale tutto è partito».