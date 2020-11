"Artigianato in Fiera", 44 aziende marchigiane alla manifestazione internazionale

ANCONA «Scambiamoci gli auguri di Natale acquistando l’artigianato marchigiano di qualità sulla piattaforma artigianoinfiera.it». È l’invito che viene dalla Regione Marche, trasformando una necessità, quella imposta dal Covid-19, in un’opportunità per promuovere il territorio e sostenere la ripresa produttiva. Da domani la piattaforma sarà accessibile online. Ospiterà anche le 44 aziende marchigiane che parteciperanno ad “Artigianato in Fiera” di Milano, manifestazione internazionale che, da oltre 20 anni, valorizza l’eccellenza produttiva italiana di settore.

Per le restrizioni imposte dalla pandemia, la 25a edizione si terrà non in presenza ma in modalità digitale, attraverso la piattaforma multicanale che offrirà, a tutti gli utenti del web, un’elevata qualità di video e immagini per ciascuno artigiano espositore. Tra le sue modalità operative, la piattaforma consente la vendita on line e l’interazione con gli utenti. Garantisce, inoltre, il servizio di smistamento e consegna dei prodotti venduti attraverso la piattaforma. “Cogliamo questa occasione che impone una riprogrammazione della produzione, ma anche delle vendite e dei consumi”, ha sottolineato il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive, nel corso di una video call con i rappresentati di Ge.fi (ente gestore Fiera Milano) e gli artigiani che prenderanno parte alla fiera live, da sabato 28 novembre, su artigianoinfiera.it.