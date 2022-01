Via della Loggia riapre al traffico ma c’è chi chiede la Ztl

Via della Loggia ha riaperto ufficialmente al traffico. L’annuncio, attraverso social, è stato dato in prima persona dal sindaco Valeria Mancinelli: «Abbiamo riaperto al traffico via della Loggia. Come sapete l'assetto definitivo del senso unico sarà operativo tra qualche settimana e stiamo studiando anche la possibilità di ztl per il futuro. Oggi però, in mancanza di percorsi alternativi e non potendo nel breve utilizzare la soluzione porto perché preclusa per ragioni di security, dobbiamo creare meno disagi possibili alle persone che vivono e lavorano in quella zona. Mi appello a tutti voi, prima di invocare i controlli, di avere cura di quella splendida via che è tornata ad essere, e di essere prudenti ora nel percorrerla finché non sarà completato il percorso pedonale protetto. Abbiamo messo delle fioriere davanti Santa Maria della piazza. Un segno che al bello non intendiamo rinunciare».

Sotto al post, tuttavia, è stata riproposta da una signora – seguita nella discussione anche da altri - la tematica della Ztl già suggerita da alcune forze politiche (Altra Idea di Città Ancona in primis): «Sarebbe da pensare a via della Loggia a traffico limitato per residenti e chi deve andare all’hotel Palace (poi esteso a tutti i lavoratori). Per tutti gli altri, tranne che per portatori di handicap, le gambe dovrebbero essere utilizzate al posto delle quattro ruote».