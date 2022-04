È ufficiale: il treno di Vasco Rossi passa ad Ancona

ANCONA - Torna la musica live in Italia e Frecciarossa accompagna tutti i fan in treno a questi eventi. Non poteva mancare la tappa anconetana per il live al Del Conero. «Un tour - si legge nella nota - che coinvolgerà tanti amanti della musica, che viaggiando sulle Frecce potranno lasciare l'auto a casa o nei parcheggi convenzionati a prezzi scontati nelle stazioni e prendere parte al concerto in modo più sostenibile e confortevole».





Appassionati e fan di Vasco Rossi potranno viaggiare su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti fino al 50% sulla tariffa Base grazie all'offerta "Speciale Eventi". «Basterà inserire in fase di acquisto il codice "VASCO''. I biglietti sono acquistabili su tutti i canali di vendita di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). I collegamenti con partenza successiva all'11 giugno potrebbero non essere ancora acquistabili perché l'orario estivo, al via da domenica 12 giugno, è in corso di progressivo caricamento».