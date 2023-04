Primo maggio a pranzo fuori per gli anconetani, ristoranti e agriturismi presi d'assalto

ANCONA- Ristoranti e agriturismi al completo, o quasi, per il Primo maggio. C’è chi si è mosso per tempo prenotando con largo anticipo e chi ancora spera di trovare posto all’ultimo. Le previsioni non sono clementi e per la Festa dei Lavoratori è prevista pioggia, tanta pioggia. Dunque, piani rovinati per quanti avevano organizzato scampagnate e grigliate all’aperto, gite fuori porta e passeggiate al mare. Cosa fare quindi? Il pranzo con gli amici a casa o al ristorante potrebbe essere una soluzione per salvare la giornata. Ristoratori ovviamente soddisfatti delle prenotazioni anche se il brutto tempo brucia la possibilità, a chi ha lo spazio esterno, di apparecchiare i tavoli all’aperto e avere quindi più coperti, come ad esempio nella baia. «Le prenotazioni ci sono e continuano ad arrivare. L’unico problema della pioggia è che non possiamo apparecchiare fuori. Gli anconetani vengono lo stesso, i turisti magari rinunciano perché se il tempo non è buono, ad esempio una persona di Bologna non si fa due ore di macchina per venire a pranzo qui» afferma Marco Giacchetti, titolare Ristorante Da Giacchetti. «All’interno del ristorante siamo al completo, chiaramente il meteo ci limita nel poter utilizzare la parte esterna- commenta Matteo Diotallevi, Ristorante Marcello-. Fortunatamente a Portonovo c’è sempre movimento, ci sono turisti anche in mezzo alla settimana». Anche ad Ancona centro le prenotazioni al ristorante vanno bene. «Quando ci sono le feste il locale è molto ambito, vengono da noi per mangiare soprattutto due piatti della tradizione: il brodetto e lo stoccafisso- dice Corrado Bilò, titolare della trattoria La Moretta-. Le prenotazioni stanno andando molto bene e sicuramente in questi giorni aumenteranno le richieste perché domani cominceranno ad arrivare i turisti per il ponte del Primo maggio». Al completo anche Il Cucale a Marcelli di Numana. «Nei giorni di festa c’è sempre tanta gente e per il 1 maggio siamo al completo- dichiara il titolare Davide Bilò-. La pioggia non rappresenta un problema per andare al ristorante, tra l’altro, viste le temperature, noi ancora apparecchiamo i tavoli solo all’interno». Come sempre in queste occasioni gli agriturismi sono presi d’assalto. «Siamo al completo già da tempo» dice Michele De Luca de La Giuggiola agli Angeli di Varano.