Assistenza sanitaria, Croce Gialla e Ancona Matelica insieme nella prossima Lega Pro

Sabato sera, in occasione del primo turno di Coppa Italia tra Ancona Matelica e Montevarchi, le ambulanze della Croce Gialla hanno prestato servizio al Del Conero battezzando quello che succederà in tutte le gare casalinghe dei dorici

Sabato sera al Del Conero, in occasione della gara valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C tra Ancona Matelica e Montevarchi (vinta dai dorici ai rigori), l’assistenza sanitaria è stata garantita dalla Croce Gialla di Ancona come da oltre cinquant’anni a questa parte.

Al Del Conero erano presenti tre ambulanze: una in campo, una in tribuna e una in prossimità del settore riservato ai tifosi provenienti da Montevarchi. Dieci gli operatori impiegati, compreso un medico, in contatto radio costante con la possibilità immediata di collegarsi con la centrale operativa del 118. L’assistenza sanitaria coinvolgerà la Croce Gialla anche durante il campionato di Lega Pro stagione 2021/ 2022 comprese le sfide che riguarderanno il settore giovanile biancorosso.