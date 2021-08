Centro storico, riaperta la passerella al Porto Antico

Riaperta questa mattina la passerella che collega via della Loggia alla zona dell'ex Istituto nautico e quindi al porto storico. L'intervento di messa in sicurezza, portato a compimento in una settimana, è stato realizzato da una ditta specializzata, la Dorica legnami, che ha sostituito i longaroni di 84 metri di lunghezza e le 660 doghe in legno di pino trattato per esterno che compongono la passerella pedonale. L'intervento con relativo progetto era stato deliberato a seguito di una verifica strutturale, che aveva evidenziato la necessità del rifacimento del percorso.

«La passerella del Nautico- ha commentato l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi- è la cerniera tra la città e il porto antico ed è una infrastruttura essenziale per la passeggiata degli anconetani. Siamo perciò più che soddisfatti dell'intervento, realizzato in appena sette giorni di cantiere da una ditta qualificata e puntuale». Il costo dell'intervento è pari a circa 30mila euro.