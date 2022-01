Ancona, annullato l’allenamento: altri due casi Covid nel gruppo

Non ci sarà l’allenamento odierno (5 gennaio) pomeridiano per l’Ancona che, dai tamponi effettuati questa mattina, ha riscontrato altre due positività che aggiungendosi a quelle precedenti portano a sette i giocatori in isolamento per via del Covid. Questo il comunicato diramato dalla società biancorossa:

“Dal ciclo di tamponi effettuato questa mattina nel gruppo squadra biancorosso sono emerse due ulteriori positività. Essendo rientrati tutti in gruppo, per i ragazzi è prevista la quarantena in isolamento domiciliare con possibilità di recarsi alle sedute di allenamento. Coloro che hanno già ricevuto la terza dose e coloro che rientrano nei 120 giorni dalla somministrazione della seconda dose potranno spostarsi, ma sempre con obbligo di indossare la mascherina Ffp2. I componenti risultati negativi si sottoporranno a tamponi di controllo ogni 48 ore per dieci giorni come da protocollo FIGC. La seduta di allenamento odierna è stata annullata”.