Da Tel Aviv ad Ancona: Ayalon, luminare della chirurgia, in visita a Villa Igea

La Casa di Cura Villa Igea di Ancona ha accolto nei giorni scorsi un luminare della chirurgia internazionale. In occasione della seduta operatoria del professor Cristiano Huscher, direttore della Chirurgia Oncologica Robotica e Nuove Tecnologie del Gruppo Policlinico di Abano, è stato ospite della struttura il professor Amram Ayalon, professore emerito e direttore della divisione di Chirurgia Generale allo Sheba - Tel Ha SHomer Hospital (Università di Tel Aviv). Ayalon, al pari del collega Huscher, è uno dei più prestigiosi chirurghi al mondo. Per rendere l’idea, è stato uno dei pionieri nel trapianto di fegato. A lui si deve il primo intervento del genere alla Mayo Clinic di New York. "Durante la visita- scrive Villa Igea in una nota- il professore ha espresso grande apprezzamento per le sale operatorie della struttura di via Maggini, sia per le dotazioni sia per l’organizzazione, e ha dato ai chirurghi di Villa Igea importanti suggerimenti tecnici, mutuati dalla sua lunga esperienza internazionale. Insieme al professor Huscher, il prestigioso ospite ha seguito tutta la seduta operatoria di colecistectomia eseguita dal professor Gianni Dalla Serra affiancato dai colleghi della clinica anconetana. Ayalon ha apprezzato la tecnica laparoscopica mininvasiva con cui viene eseguito questo tipo di intervento".

Il luminare ha anche spiegato la tecnica da lui ideata per l’intervento di ernioplastica, che prevede un accesso mininvasivo preperitoneale davvero unico, tanto da rendere l’intervento non solo indolore, ma soprattutto esente dal tempo di convalescenza di circa 30-40 giorni dell’usuale ernioalloplastica. "Villa Igea- conclude la nota- valuterà e approfondirà tale metodica, soprattutto alla luce delle caratteristiche di mininvasività che la contraddistinguono".