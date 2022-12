Utenze domestiche e aiuti per le imprese: il Comune di Numana stanzia i fondi per famiglie e aziende

NUMANA - L’Amministrazione comunale di Numana ha deciso di intervenire sostenendo i cittadini mediante l’assegnazione di contributi previsti da due bandi che sono stati recentemente pubblicati.

Il primo intervento ha attivato l’accesso a benefici economici a supporto del costo delle utenze domestiche da destinare alle famiglie al fine di favorire politiche di sostegno economico ai cittadini in difficoltà ; il fondo messo a disposizione dal Comune di Numana era di 20.000 euro e tutte le domande ricevute sono state accolte, fornendo assistenza ad un totale di 37 famiglie.

Con il secondo bando è stato previsto un ristoro finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, con riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale e al mantenimento di un servizio in favore dell’utenza con l’apertura garantita durante l'inverno nel periodo 1 dicembre 2022– 31 marzo 2023. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per le imprese, sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum, è pari ad euro 10.000,00. «È un aiuto concreto che abbiamo fortemente voluto dare, a sostegno della nostra comunità - afferma il Sindaco Tombolini - per essere al fianco dei nostri cittadini e imprenditori al fine di superare insieme questo difficile momento. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e in caso di necessità saremo pronti a promulgare nuovi interventi».