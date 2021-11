Futuro porti e aeroporti, se ne parla ad Ancona: c'è "Adrigreen"

ANCONA – Si svolgerà domani e mercoledì 1 dicembre nel Salone delle feste del teatro delle Muse il forum transfrontaliero del progetto europeo Adrigreen and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports, organizzato dall’Autorità di sistema del mare Adriatico centrale in collaborazione con l’Aeroporto di Pola (Croazia) in qualità di capofila. Il forum è dedicato al futuro dello sviluppo sostenibile di porti e aeroporti attraverso le priorità dell’European Green Deal e del Recovery Fund.

L’apertura della prima giornata, dalle 14.30, è affidata agli interventi del Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Ammiraglio Giovanni Pettorino, di Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche, e di Ida Simonella, assessore al Porto del Comune di Ancona. Il progetto Adrigreen, giunto alla sua conclusione, ha permesso, grazie al contributo del programma Italia-Croazia, la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra porti e aeroporti situati lungo la costa adriatica, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni ambientali e promuoverne l’integrazione con le altre modalità di trasporto passeggeri, facilitando il flusso del traffico. L’evento internazionale approfondirà le nuove opportunità offerte dal Green Deal Europeo e dal Recovery Fund sul tema della sostenibilità ambientale secondo due chiavi di lettura: il contesto nazionale, con l’obiettivo di presentare lo scenario italiano e croato, e il contesto di settore, relativamente al trasporto marittimo e aereo.