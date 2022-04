Ex Ipsia, via il degrado: nuova vita al palazzone di via Curatone

ANCONA- Un calcio al degrado. Sta per scomparire definitivamente l’edificio dell’ex Ipsia di via Curatone, nel pieno centro ad Ancona, per far spazio alla nuova sede dell’Inail.

L’ormai ex istituto professionale, negli anni preso d’assalto da spacciatori e malintenzionati, diventerà soltanto un ricordo per essere sostituito da un nuovo centro multifunzionale. La road map è già tracciata e, dopo il nero su bianco per la vendita all’ente previdenziale sancito a febbraio scorso, sta avanzando spedita. Entro il 31 dicembre 2022 andrà presentato il progetto definitivo mentre nella scadenza del 30 marzo 2023 il Comune si impegnerà a rilasciare i vari permessi. In sostanza entro il 2024 (al massimo nei primi mesi del 2025) la nuova sede Inail sorgerà.

Si parla di un centro polifunzionale di grande interesse con un investimento di circa 10 milioni per una struttura di quattro piani. Due di questi saranno seminterrati e ospiteranno circa centocinquanta dipendenti degli uffici regionali e provinciali. Poi, nella restante parte, la vera chicca con laboratori, sale riunioni, biblioteca, archivio, tre autorimesse e addirittura un centro sanitario-riabilitativo con palestre, piscine e dotazione di alta tecnologia.