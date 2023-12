Accordo tra Comune e Circolo Pungitopo per il sentiero comunale dalla città al Parco del Conero

ANCONA – Tra i più apprezzati tracciati di trekking ad Ancona - data la sua ubicazione, con avvio nelle immediate vicinanze del centro e con il suo snodarsi nel territorio del Parco del Conero - il sentiero “Direzione Parco” potrà avvalersi nel prossimo periodo della collaborazione del circolo naturalistico “il Pungitopo” per opere di piccola manutenzione, pulizia e monitoraggio. La bella notizia arriva a seguito della stipula di un Patto di collaborazione approvato stamane dalla giunta su proposta degli assessori Marco Battino (Volontariato Civico) e Daniele Berardinelli (Partecipazione Democratica). «Ancora un importante accordo tra Comune di Ancona e cittadini riuniti in una associazione – commenta l'assessore alla Partecipazione Democratica, Daniele Berardinelli – per la cura costante e la valorizzazione dei beni pubblici, un “format” che può essere replicato con altri cittadini e in altre zone di Ancona, con lo spirito di avere una vera partecipazione democratica diffusa».

«I patti di collaborazione - sottolinea l'assessore al Volontariato civico Marco Battino - sono strumenti preziosi con i quali il Comune e i cittadini concordano tutto ciò che è necessario per realizzare interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani. In questo contesto il volontariato civico si pone come una risorsa essenziale che ci aiuta a mantenere e curare nel migliore dei modi i luoghi vissuti dalla cittadinanza. In questo caso, il patto pone le basi per rendere il sentiero Direzione Parco fruibile lungo tutto l'arco dell'anno».

I volontari ambientalisti si faranno carico di una pluralità di compiti: la segnalazione di abbandono di rifiuti pesanti, ingombranti, o comunque non rimuovibili con le possibilità del circolo; di potenziali pericoli per l’incolumità pubblica, quali buche, ostacoli creatisi per cause accidentali, necessità di riparazioni non di lieve entità sulle panchine e così via. Si faranno carico dell'organizzazione, lungo l’intero percorso, di almeno due giornate all’anno di pulizia dai piccoli rifiuti presenti ai margini, coinvolgendo la cittadinanza; si occuperanno di attività di cura del benessere degli alberi consistente nella potatura del “seccume”, della sistemazione di tutori e protezione da decespugliazioni, del taglio dell’erba e del contenimento delle canne nelle zone ove sono state effettuate le piantumazioni di alberi e arbusti e di annaffiature nei periodi siccitosi.

Il “Pungitopo”, inoltre, si occuperà del ripristino del piccolo sentiero che dall’area di sosta sotto Villa Romana sale alla strada della Selva ex Marchetto, dato il buon valore potenziale a fini della conoscenza della vegetazione spontanea. In virtù dell'accordo provvederà anche all'organizzazione di eventi volti alla valorizzazione degli spazi verdi e degli stili sani di vita. L’Associazione, di concerto con il Comune, potrà inoltre curare nuove piantumazioni effettuate in collaborazione tra l’Associazione e il Comune nelle aree a lato del percorso, di volta in volta individuate, o nell’area della ex O.P. Claunevich e potrà installare semplici cartelli informativi e di rispetto verso i luoghi, segnaletica verticale ed orizzontale di indicazione del percorso, compatibilmente con le indicazioni del Parco del Conero. La durata del progetto è di 36 mesi (3 anni), rinnovabili.