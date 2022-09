Abbonamenti online, ritardo nell'attivazione: Atma spiega

ANCONA- «Atma si è organizzata per agevolare la sottoscrizione e il rinnovo online degli abbonamenti con lo sconto previsto dal Bonus Trasporti, ma, al momento, nonostante i continui solleciti, la società non è ancora stata abilitata dal Ministero del Lavoro all’attivazione di tale procedura». Lo scrive l'azienda in una nota.

«Non appena arriverà il nullaosta- spiega Atma- sarà premura informare immediatamente l’utenza circa la possibilità di provvedere all’iter via web. La società di trasporto pubblico di Ancona e provincia precisa, inoltre, come, già da agosto, si fosse preparata a far fronte alla richiesta dell’utenza, in particolare in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, incrementando l’organico e allungando i tempi di apertura delle rivendite autorizzate. Una misura, quest’ultima, che, insieme all’opportunità dii sbrigare le pratiche online, sarebbe stata sufficiente ad evitare disagi ai cittadini. Per qualsiasi informazione su biglietti e abbonamenti è possibile contattare l’ufficio Ticketing: email - ticketing@conerobus.it; tel – 0712837464»