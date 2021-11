Tra abbigliamento e tempo libero, in centro arriva il primo “Timeless Concept Store”

Un sogno, un altro, che si realizza. Dopo la nascita del brand d’abbigliamento Timeless, ormai un must tra giovani e meno giovani del territorio, l’anconetano Francesco Caiazza (classe ’92) si gode anche la prossima apertura del “Timeless Area Concept Store” – il suo personalissimo progetto - destinato a diventare un centro nevralgico del centro storico. Aprirà in Corso Stamira 36, unirà l’abbigliamento al tempo libero, e ricalcherà le esperienze vissute a Berlino e a Milano cuori pulsanti della moda europea:

«L’idea nasce da un vecchio viaggio a Berlino dove girando per il centro ho visto tanti locali che univano l’abbigliamento, la moda allo svago inteso come piano bar, thè, cocktail – ha confessato Caiazza – Sono rimasto subito colpito e affascinato così da cercare analogie anche in Italia. L’unica città dove ho ritrovato qualcosa del genere era Milano e in una delle tante trasferte al seguito dell’Inter ne ho approfittato per documentarmi. Nella mia testa, dopo il brand Timeless (che condivide insieme ai fratelli Federico e Mattia Orciani, ndr), è iniziato a nascere anche questo sogno e finalmente è diventato realtà. Con il nostro abbigliamento e le nostre idee possiamo creare qualcosa di veramente particolare».

Venerdì prossimo inizieranno i lavori e, prossimamente, il centro di Ancona potrà contare su un nuovo potenziale baluardo dell’imprenditoria giovanile cittadina: «Sarà il nostro Timeless Area Concept Store. Ci saranno i nostri capi d’abbigliamento alternati ad aperitivi, postazioni per lo smart working, dj set ed eventi. E’ un sogno che si realizza, con tutto lo staff faremo il massimo per coltivarlo giorno dopo giorno. Speriamo venga apprezzato, l’impegno sarà massimo».