10eLotto, gioca 3 volte la stessa combinazione e vince 150mila euro

La fortuna non bussa due volte, come il celebre postino, ma addirittura tre per un appassionato del 10eLotto. Nell’ultima estrazione del 10eLotto un fortunato giocatore di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, doveva davvero credere molto nei numeri 24-37-47-58-71-73, tanto da farci ben tre giocate contemporaneamente, spendendo un totale di 1.000 euro. La puntata - informa l'Agimeg - era stata fatta sulla modalità frequente, in pratica l’estrazione del 10eLotto che viene effettuata ogni 5 minuti.

Ebbene, grazie all’uscita di 5 dei numeri giocati, insieme alle opzioni “Numero Oro” e Doppio Oro” che aumentano i possibili premi, il fortunato di Sant’Elpidio a Mare ha centrato in un solo colpo ben 3 vincite, ognuna delle quali del valore di 50.000 euro