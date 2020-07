Entra in casa di una coppia di anziani, prima ammazza lei e poi si scaglia contro il marito

Prima ammazza la donna e poi si avventa sul marito che, ferito gravemente, ora si trova al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. A commettere il delitto sarebbe stato un uomo che, questa mattina presto, è entrato di soppiatto in una casa di via Saveri, alle porte della zona industriale di Jesi. Secondo una primissima ricostruzione delle forze di polizia, armato di un pezzo di vetro, ha tagliato la gola a lei, Fiorella Scarponi di 69 anni. Poi ha inseguito il marito mentre tentava di mettersi in salvo, lo ha raggiunto e ha colpito anche lui, ferendolo gravemente.

Sul posto ci sono polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica della violenza che, al momento non avrebbe un senso. Una tragedia inspiegabile al momento perché l’aggressore sarebbe una persona con disturbi psico-fisici, che ora si trova nella caserma dei carabinieri di Jesi in stato di arresto. Seguito dai medici anconetani il marito della vittima.