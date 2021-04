«Coprifuoco inaccettabile, no all'orologio per tornare a casa» | VIDEO 

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e il vicepresidente della Giunta, Mirco Carloni, commentano il decreto “riaperture”: «Va cambiato, lo faremo capire al Governo anche nelle prossime settimane» dice Carloni. Acquaroli: «Le giornate si sono allungate, il coprifuoco non va bene. L’opportunità di non guardare l’orologio per il rientro a casa è importante, così come lo è dare certezze a tante attività. Non deve essere una corsa insensata alle riaperture o a chi è più bravo, ma con il buonsenso dobbiamo ridare speranza e fiducia alle nostre città e ai nostri cittadini».