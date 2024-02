Sul marciapiede spunta un divano, via Urbino torna ad essere una mini discarica | VIDEO

ANCONA - Resti di un divano in via Urbino, un lettore sbotta: «Oramai una consuetudine. Via urbino è una vera e propria discarica a cielo aperto. Non si chiama AnconAmbiente o ci si va, no. I rifiuti si abbandonano così con le conseguenti pericolosità evidenti. Si è costretti a volte a scendere dai marciapiedi per via degli ingombri con il rischio di essere investiti. Perché tutti tacciono, nessuno vede mai i responsabili?».