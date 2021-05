Iva non pagata, sequestrato veliero di lusso | VIDEO

Un motoveliero di 35 metri battente bandiera delle isole Cayman dal valore stimato di circa 1 milione e 200 mila euro è stato sequestrato dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona dopo l’accertamento condotto con l’ufficio doganale.

La nave da diporto, risultato di proprietà di una società italiana, era presente già dal 2019 in un cantiere dorico per manutenzione Dall’analisi delle banche dati, i miliatari hanno ricostruito che i proprietari del veliero non hanno regolarizzato le incombenze doganali previste dalla normativa italiana. Per cittadini e società con residenza nell’unione europea, infatti, è obbligatorio di versare l’IVA per beni provenienti da Paesi che non ne fanno parte, oltre ai diritti di confine. In caso di non osservanza, si incorre nel reato di contrabbando. Avviate le procedure per il recupero dell’iva evasa, pari a oltre 245mila euro.