Ultraottantenni, è il Vaccine Day | VIDEO

La prima giornata di vaccinazioni anti-Covid 19 per gli ultraottantenni che risiedono nel territorio dell'Area Vasta Due. Nell'impianto sportivo "Paolinelli" di via Schiavoni la dose di Pfizer è stata somministrata ai primi prenotati. Nessun effetto collaterale registrato finora. 480 persone prenotate per il primo giorno, con una media di 48 persone vaccinate ogni ora. Accettazione, anamnesi, puntura e attesa di 15 minuti prima di lasciare l'impianto con già la prenotazione della seconda dose.