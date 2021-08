Incontri curiosi all'alba: le apparizioni in città del simpatico T-Rex | VIDEO

Una carrellata di immagini del simpatico T-Rex che è possibile incontrare in giro per la città in alcuni giorni, ma solo al sorgere del sole

Le immagini del simpatico Tyrannosaurus rex che gira per Ancona. Direttamente dal Cretaceo, ogni tanto si fa un giro nel capoluogo perché adora il mare e le albe. Eccolo esibirsi in qualche "cuccù" tra le colonne del Passetto e ballare insieme ad un amico "Jerusalema" al Porto Antico. Poi via, in sella a uno scooter. Immagini di Arianna Moroni - Albisti anonimi.