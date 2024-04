Quattro nuove tecnologie chirurgiche per ricostruire la mammella | VIDEO

ANCONA - Quattro nuove tecnologie chirurgiche per essere all'apice in Italia in tema di ricostruzione della mammella. Con "Progetto Donna" l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in particolare il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva è stata dotata di strumenti innovativi con cui è in grado di arrivare a una ricostruzione totale anche in estetica. E' la sola struttura in Italia ad averle insieme. Si tratta di: protesi biodinamiche ed ergonomiche, che ricostruiscono la ghiandola mammaria riproducendo una forma naturale in tutte le posizioni dinamiche assunte dalla donna; strumenti per prelevare tessuto adiposo; protesi per ricostruire areola e capezzolo senza cicatrici aggiuntive e infine una procedura di criopreservazione per conservare il tessuto adiposo per successivi interventi. Nel video il dg dell'Azienda, Armando Marco Gozzini e il direttore del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche, Michele Riccio.