La derattizzazione non basta: «Topi a decine davanti ai nostri negozi» | VIDEO

Un barista e un commerciante segnalano i frequenti avvistamenti dei topi lungo il marciapiede nonostante le recenti derattizzazioni, potature e installazione di nuove trappole: «Non basta, è un problema anche per i clienti» dicono i commercianti della zona. A raccontare quello che si vede nella parte finale di via dell’Industria sono il barista Massimo Lombardi e il fotografo Andrea Franceschetti. Quest’ultimo, in particolare, segnala che dopo l’intervento di derattizzazione chiesto e regolarmente ottenuto dal Comune, gli avvistamenti sono aumentati: «In una giornata ho visto decine di rati che camminavano anche davanti alla mia vetrina, devo tenere sempre chiusa la porta perché se entrano è un disastro».