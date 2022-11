Paura terremoto, «Fuggito in macchina con due bimbi piccoli»: gente in strada, mattina di terrore | VIDEO

Persone in strada questa mattina dopo le forti scosse di terremoto avvertite in tutta la città e non solo

ANCONA - Persone in strada questa mattina dopo le forti scosse di terremoto avvertite in tutta la città e non solo. Da Pietralacroce a via Angelini, persone fuori anche in centro. Molte famiglie stavano uscendo per portare i bambini a scuola, proprio nel momento in cui è arrivata l'ufficialità dello stop precauzionale alle lezioni da parte del Comune. Nessun danno, tanta paura.