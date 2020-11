Tartaruga in via di estinzione davanti al porto, il recupero della carcassa| VIDEO 

Le immagini diffuse dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Ancona mostrano il recupero della carcassa di una tartaruga in via di estinzione. L’esemplare di “caretta caretta”, specie protetta dalla convenzione C.I.T.E.S, è stato avvistato davanti al porto dai militari delle fiamme gialle. La tartaruga era lunga 75 cm per circa 20 kg. di peso. Alle operazion i ha partecipato anche l'azienda che si occupa della pulizia dello scalo portuale.