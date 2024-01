"Mio fratello ha visto dei resti umani. Erano in una stanza che non apriamo mai" | VIDEO

MONTECAROTTO - Svolta nelle indagini per il ritrovamento di Andreea Rabiuc. Nella giornata di oggi dei resti umani sono stati ritrovati in un casolare abbandonato a circa 1 km dal luogo dove, nel marzo del 2022, la giovane romena è stata vista per l'ultima volta. A fare la drammatica scoperta il proprietario di un casolare abbandonato che è entrato nello stabile per prendere della legna. Queste le parole del fratello: "I resti si trovavano in una stanza che non apriamo mai perchè non agibile e a rischio crollo".