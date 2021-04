Il video girato dal lettore Fabio Rossi mostra una persona in kite surf poco prima di impattare sulla rete da pesca sommersa sottocosta. Siamo alla foce del fiume Musone, le immagini risalgono a ieri pomeriggio. Gli attimi precedenti all'incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze. Il lettore ha segnalato l'accaduto alla Guardia Costiera.