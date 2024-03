Giù da oltre 15 metri, tragedia al Forte Altavilla: morto un uomo | VIDEO

ANCONA - Un volo di oltre 15 metri che non gli ha lasciato scampo. Tragedia oggi pomeriggio al Forte Altavilla di Pietralacroce. Morto un uomo di circa 40 anni. A trovarlo, nel fossato, è stata una donna che portava a spasso il cane. Sul posto i carabinieri e il 118, ma non c'è stato nulla da fare. Il dramma è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Sul posto anche i familiari della vittima. I presenti sono stati allontanati e l'accesso al forte è stato interdetto per il tempo necessario alla ricostruzione della dinamica e alla rimozione del cadavere.